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مصادرة أملاك نظام صدّام حسين تدخل حيّز التنفيذ والأحزاب تشغّل معظمها
2018/03/25 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدنان أبو زيد بعدما أصدرت الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة في 5 آذار/مارس 2018 قوائم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصاً وحجز أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم رئيس النظام السابق صدّام حسين، تطرح الأسئلة عن التوقيت وقيمة الأموال والممتلكات، ومستقبل التصرّف بها.

تبدأ قصّة هذا الملفّ، وفق النائب في البرلمان العراقيّ عبد …

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