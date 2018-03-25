2018/03/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن مدينة تل رفعت شمال سوريا ستكون الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية التي تسعى أنقرة من خلالها إلى إحكام سيطرتها على حدودها مع شمال سوريا.

وذكر أردوغان في خطاب ألقاه بمدينة طرابزون على البحر الأسود: "بإذن الله سنضمن أن تحقق هذه العملية هدفها بعد السيطرة على تل رفعت خلال فترة قصيرة".

وكان الجيش التركي قد بدأ في 20 كانون الثاني/يناير الماضي هجوما بريا وجويا على منطقة عفرين تحت اسم "عملية غصن الزيتون"، قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها على كامل المدينة في 18 آذار/مارس الجاري.

ويعتبر الاستيلاء على عفرين خطوة كبيرة بالنسبة لتركيا التي تسعى إلى إحكام سيطرتها على حدودها مع شمال سوريا.

ولمح أردوغان مرارا إلى أن الحملة العسكرية التركية في سوريا يمكن أن تمتد حتى مدينة القامشلي في أقصى شرق سوريا والتي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد.



انتهى/خ.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يحدد هدفه المقبل في سوريا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اردوغان يحدد هدفه المقبل في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).