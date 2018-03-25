الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


2018/03/25 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وتمحور النقاش الذي ضم عددا من منظمات المجتمع المدني السوري العاملة في اقليم كوردستان حول مآلات أوضاع النازحين في عفرين وكيفية التواصل مع منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر بهذا الخصوص.

ونزح مئات آلاف المدنيين من عفرين بعد سيطرة القوات التركية عليها فيما تقول تقارير ان هؤلاء النازحين بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة.

وذكر مدير منظمة برجاف فاروق حاج مصطفى لكوردستان 24 "أين نحن من عملية التبادل في المعلومات مع المنظمة الأممية أوتشا والصليب الأحمر ومكتب المبعوث الدولي بخصوص أوضاع  النازحين بعفرين".

واضاف حاج مصطفى "ماذا لو واجهنا كارثة مماثلة..هل تمكنا من إيصال أصوات المدنيين في عفرين الى المنظمات الدولية والأمم المتحدة".

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