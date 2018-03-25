قيادة العمليات المشتركة: نينوى وسنجار تحت السيطرة العراقية

2018/03/25 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 25 مارس/ آذار، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود إلى نينوى وسنجار.

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