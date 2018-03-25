2018/03/25 | 20:24

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبحث التنسيق الاستخباري مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبحث التنسيق الاستخباري مع قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).