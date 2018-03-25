2018/03/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - طرحت شركة ماغنوم للإنتاج الفني البرومو الأول لمسلسل "عوالم خفية" بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه في رمضان 2018 حصريا في الوطن العربي من خلال شاشة التلفزيون السعودي، وفي مصر عبر قناة سي بي سي.

ويعد نشر برومو المسلسل على يوتيوب سابقة من نوعها في تاريخ مسلسلات عادل إمام، حيث ظهر وحده وسط أجواء من الغموض وهو يردد: أنا مش برمي الناس بالتهم..



بس أنا متعود أقول الحقيقة..



وهما متعودين يكدبوا" وسيطرت جو الإثارة على البرومو.

وقد أثار البرومو الجديد قبول وإعجاب الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوه، منتظرين مسلسل نجمهم المفضل عادل إمام.

المسلسل من اخراج رامي عادل امام ويشترك في كتابته كل من أمين جمال، ومحمد محرز، ومحمود حمدان، ومن بطولة صلاح عبدالله وبشرى ومي سليم وفتحي عبدالوهاب ونور قدري وكوكبة من النجوم.

وآخر أعمال الزعيم مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وتربع مسلسله قبل الاخير "مأمون وشركاه" على عرش الدراما في رمضان 2016 ونال نصيب الاسد من المشاهدة والاعلانات.

ووفقا لتصريح لعادل إمام فإن المسلسل لا يطرح عوالم الجن والعفاريت وإنما يتسلل إلى عالم الفساد ويحمل مفاجآت كثيرة.

ويؤدي الزعيم شخصية روائي وصحافي مجد في عمله يحصل بالصدفة على مستندات تكشف تفاصيل قضية فساد كبيرة، فيحاول الكشف عن قضية كبيرة شغلت الرأى العام في السنوات الأخيرة ويدخل في صراعات كثيرة جراء ذلك.

وذكر المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي لشركة ماغنوم إن المسلسل سيكون مفاجأة الشهر الكريم نظرا لما يحمله العمل من حالة مختلفة وتكاتف جميع العناصر من إنتاج وكتابة وإخراج وتمثيل لإخراج عمل فني بمستوى راق.

واوضح أن "عوالم خفية" سيحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين سواء على مستوى القصة أو الصورة أو فريق العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل إمام يكشف عن مفاجآت 'عوالم خفية') نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل إمام يكشف عن مفاجآت 'عوالم خفية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).