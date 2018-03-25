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قيادي تركماني: الانفصاليون يحاولون اعادة البيشمركة الى كركوك.. لهذا الهدف
2018/03/25 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيادي تركماني: الانفصاليون يحاولون اعادة البيشمركة الى كركوك..

لهذا الهدف

بغداد/..

كشف القيادي التركماني فوزي اكرم، الأحد، عن سعي بعض الجهات الانفصالية الى اعادة نشر قوات البيشمركة في محافظة كركوك.

وذكر اكرم لـ"عين العراق نيوز"، ان "جهات وشخصيات انفصالية تحاول اعادة البيشمركة الى مناطق كركوك من اجل الاستحواذ على النفط"، مؤكدا ان "التركمان يتعرضون للإبادة الجماعية والتطهير العرقي على يد الدواعش والانفصاليين".

واوضح ان "ابناء كركوك من جميع المقومات حرموا من حق الانتخاب بسبب تدخل الانفصالين في شؤون المحافظة، ولهذا يجب ابعادهم عن المشهد مرة اخرى، حتى لا يحرم ابناء كركوك من المشاركة في الانتخابات أو الابادة وقمع، كما كان يخصل سابقاً".

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