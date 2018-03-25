2018/03/25 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 20:25.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).