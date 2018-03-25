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العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق
2018/03/25 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العبادي وفوتيل يناقشان متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الولايات المتحدة والعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 20:25.

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