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تأهب واستنفار قوات الأمن المصرية لتأمين الانتخابات الرئاسية
2018/03/25 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

كشفت الداخلية المصرية، الأحد، اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات الرئاسية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و28 من مارس.

تشارك الوزارة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق مقار اللجان بالتعاون مع القوات المسلحة، واللجنة العليا للانتخابات وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأكدت الداخلية أنها حريصة […]

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