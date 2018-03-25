مواجهة في محكمة إسرائيلية بين امرأة وفلسطيني طعنها بسكين

2018/03/25 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت امرأة إسرائيلية في المحكمة، اليوم الأحد، فلسطينيا اعترف بطعنها في قضية تشير إلى مزيج من الدوافع السياسية والشخصية التي يمكن أن تكون وراء مثل هذه الهجمات.

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