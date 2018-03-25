الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


مواجهة في محكمة إسرائيلية بين امرأة وفلسطيني طعنها بسكين
2018/03/25 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واجهت امرأة إسرائيلية في المحكمة، اليوم الأحد، فلسطينيا اعترف بطعنها في قضية تشير إلى مزيج من الدوافع السياسية والشخصية التي يمكن أن تكون وراء مثل هذه الهجمات.

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