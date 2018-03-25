الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


فيديو... لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله
2018/03/25 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي، لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله في سلسلة جبال طيبة الاسم بمحافظة الجوف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو... لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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