فيديو... لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله

2018/03/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي، لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله في سلسلة جبال طيبة الاسم بمحافظة الجوف.

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