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نفط الوسط يهزم ضيفه السماوة ودياً
2018/03/25 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

تغلب فريق نفط الوسط لكرة القدم، الاحد، على فريق السماوة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب الأول.

سجل هدفي فريق نفط الوسط اللاعبان صفاء جبار ومحمد سعد، بينما أحرز هدف السماوة الوحيد اللاعب حسين سلمان.

وتأتي المباراة الودية بين الفريقين في اطار تحضيراتهما لخوض منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

ومن المقرر ان يدخل فريق السماوة اعتباراً من يوم غد الاثنين معسكراً تدريبياً في العاصمة بغداد.انتهى أ د

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