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تدابير صارمة لمعالجة الفوضى الإلكترونية في البحرين
2018/03/25 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبي - كشفت السلطات البحرينية الأحد أنها بصدد اتخاذ اجراءات صارمة لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، منصة رئيسية للتفاعل مع الأحداث في البحرين ومنطقة الخليج عموما.

وذكر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان الوزارة بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الالكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة".

وأوضح أن "بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخرا قد تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين".

ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال انها تبث "شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي"، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية "ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية".

وتابع "لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة".

وفي السياق نفسه، اوقفت السلطات البحرينية الاحد شخصا على ذمة التحقيق في تغريدات تتضمن السب والاساءة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ انهاء حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي"، تحولت فيما بعد الى شغب واعمال عنف استهدفت رجال الشرطة ومصالح حكومية.

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