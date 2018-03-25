الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال

2018/03/25 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين في كمين لهم جنوبي الموصل.واوضح أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

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