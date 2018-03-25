الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


تحالف الفتح يعلن رفضه للعملية العسكرية التركية على الاراضي العراقية
2018/03/25 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يعلن رفضه للعملية العسكرية التركية على الاراضي العراقية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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