2018/03/25 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يعلن رفضه للعملية العسكرية التركية على الاراضي العراقية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يعلن رفضه للعملية العسكرية التركية على الاراضي العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).