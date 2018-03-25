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الكويت يخسر من الكاميرون وديا في تكريم أحمد الجاسم
2018/03/25 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خسر منتخب الكويت، وديا أمام ضيفه المنتخب الكاميروني، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الدولية التي جمعتهما على استاد جابر الدولي.

بدأ منتخي الكاميرون بالتسجيل  في الدقيقة الـ 11 عن طريق اللاعب بادر فانسون أبوبكر، واوضح زميله كريستيان باسوجوج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و56، وسجل يعقوب الطراورة، هدف الكويت الوحيد في الدقيقة 61 من زمن المباراة.وتم تنظيم هذا اللقاء الودي المدرج في الأجندة الدولية تكريم للاعب المنتخب الكويتي السابق، أحمد جاسم.

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