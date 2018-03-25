2018/03/25 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا

خبر عاجل

كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا

كلمات دالّة :

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).