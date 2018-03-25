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كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا
2018/03/25 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا

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كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا

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