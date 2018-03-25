قائممقام سنجار يحذر من تحول سنجار الى عفرين ثانية  

2018/03/25 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائمقام قضاء سنجار السابق محما خليل, اليوم الاحد, من تحول مدينته الى عفرين ثانية تعقيبا على اعلان الرئيس التركي

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