2018/03/25 | 22:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ماكمانامان : بوكيتينو لن يكون بديلا لزيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – صرح ماكمانامان اللاعب السابق بالريال بأن بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام لن يكون بديلا لزيدان المدير الفني للريال و ذلك لانه مشروع فريقه و مستمر معه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ماكمانامان : بوكيتينو لن يكون بديلا لزيدان) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ماكمانامان : بوكيتينو لن يكون بديلا لزيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).