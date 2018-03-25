🔴 ماكمانامان : بوكيتينو لن يكون بديلا لزيدان

2018/03/25 | 22:11

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هاي كورة – صرح ماكمانامان اللاعب السابق بالريال بأن بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام لن يكون بديلا لزيدان المدير الفني للريال و ذلك لانه مشروع فريقه و مستمر معه

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