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🔴 ماكمانامان : بوكيتينو لن يكون بديلا لزيدان
2018/03/25 | 22:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح ماكمانامان اللاعب السابق بالريال بأن بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام لن يكون بديلا لزيدان المدير الفني للريال و ذلك لانه مشروع فريقه و مستمر معه

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