لقاء ودي يجمع بين السعودية والجزائر في مايو المقبل

2018/03/25 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن المدير الفني الجزائري، رابح ماجر عن مواجهة تجمع المنتخب الجزائري للمحليين، مع المنتخب السعودي في إطار استعدادات الأخير لخوض مباريات كأس العالم روسيا 2018.

اللقاء سيقام مايو المقبل، ولم يتحدد موعد أو مكان إقامته حتى الآن.

المدير الفني الجزائري رابح ماجر، يقود المهمة الفنية للمنتخب الجزائري الأول والمحلي، حيث قاد المنتخب الأول للفوز برباعية مقابل هدف الخميس الماضي، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسيلتقي المنتخب الجزائري غدا أمام نظيره الإيراني في لقاء ودي يجمع الفريقين ضمن استعدادات الأخير لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018

وستكون تلك المباراة الثانية له أمام السعودية مع منتخب المحليين، حيث نجح في قيادة المنتخب الجزائري للمحليين للفوز على رواندا سابقا بأربعة أهداف مقابل هدف وديا.

ويعمل ماجر على تجهيز المنتخب الجزائري للمحليين للعودة للمشاركة في البطولة الأفريقية للمحليين عام 2020.





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