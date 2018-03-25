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سبعة اعلاميين يتعرضون للانتهاك بتظاهرة في أربيل
2018/03/25 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض سبعة اعلاميين للانتهاك في تظاهرة بمدينة أربيل.وذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "سبعة اعلاميين تعرضوا من ثلاث مؤسسات اعلامية مختلفة في اربيل للانتهاك، اليوم الاحد، على يد القوات الامنية والمتظاهرين في تظاهرة شهدتها المدينة للمطالبة بدفع رواتب الموظفين".وكانت محافظات اقليم كردستان [أربيل والسليمانية ودهوك] شهدت تظاهرات من قبل الكوادر الطبية والتدريسية ضد تأخر الرواتب وإدخارها.

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