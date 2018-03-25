بالصور.. متظاهرون ينصبون الخيم امام محكمة السليمانية

2018/03/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب متظاهرون في مدينة السليمانية اليوم الاحد، الخيم امام المحكمة في خطوة للضغط على حكومة الاقليم للاستجابة لمطالبهم.

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