الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


بالصور.. متظاهرون ينصبون الخيم امام محكمة السليمانية
2018/03/25 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نصب متظاهرون في مدينة السليمانية اليوم الاحد، الخيم امام المحكمة في خطوة للضغط على حكومة الاقليم للاستجابة لمطالبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. متظاهرون ينصبون الخيم امام محكمة السليمانية) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. متظاهرون ينصبون الخيم امام محكمة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الأمن المصري يقتل 6 مسلحين على صلة بهجوم الإسكندرية
⋙ واشنطن تنفي مغادرة قواتها قاعدتي "إنجرليك" و"العديد"
⋙ عيد ميلاد الملكة البريطانية… الدعوة عامة
⋙ لحظة تدمير أطول برج مهجور في العالم
⋙ ضيف كردي ينسحب من {المواجهة} لاتهام الانفصاليين بذبح شرطة في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : المشهداني .. لا فائدة للمكون السني في منصب رئاسة البرلمان والسبب!!
⋙ فيديو... لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله
⋙ بالصور.. عشتار تباشر بحفر الموانئ العراقية
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد