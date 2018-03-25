الحوثي: اميركا تستخدم السعودية والامارات لغزو اليمن

2018/03/25 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالملك بن بدر الدين الحوثي

المعلومة/ متابعة

انتقد زعيم جماعة انصار الله عبد الملك الحوثي، ماتقوم به السعودية وحلفاؤها في اليمن من عمليات عسكرية ضد المدنيين، مؤكداً ان اليمن تتعرض الى غزوا واحتلال من قبل السعودية امام انظار الجميع.

وذكر الحوثي ان “أمريكا تستخدم السعودية والإمارات أدوات لتنفيذ مصالحها في المنطقة”.

واوضح “بعد 3 أعوام من العدوان لم تستطع قوات التحالف حسم المعركة في اليمن لصالحهم”، مشيرا إلى أن “واقع المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية يشهد على أن قوى العدوان ليست إلا قوى غزو واحتلال”.

وتابع “من السخف أن يقال إن هذا العدوان العالمي جاء من أجل هادي وحزب الإصلاح وبعض المكونات في الجنوب”.

وبين “بعد ثلاثة أعوام انكشفت الأمور على نحو غير مسبوق ليرى الجميع أن اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتلال”، مشيرا إلى أن “قوى إقليمية فقدت كرامتها حتى باتت ترى في أمريكا كل شيء، والعمالة لها مبعث شرف”.

كما لفت الحوثي إلى أن “قوى العدوان تعامل المرتزقة بإذلال ويصفعون على وجوههم وتستهدفهم الغارات إذا حادوا عن الأوامر”.

وتابع “قادمون للعام الرابع ورهاننا على الله وحده آملين منه التأييد والنصر”.



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