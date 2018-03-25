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قائممقام سنجار: القضاء خالي من مسلحي حزب العمال الكوردستاني
2018/03/25 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احمد الزيدي – كركوك ناو أعلن قائممقام قضاء سنجار، الاحد، ان القضاء خالي من مسلحي حزب العمال الكوردستاني المعروف بـ(بي كا كا) المناهض لتركيا.

و قال قائممقام سنجار فهد حامد عمر لـ(كركوك ناو): ان “سنجار ليس ساحة معركة، ولا يوجد فيه اي مسلح من حزب العمال الكوردستاني”.

وطالب بـ”تدخل الحكومة المركزية في حال تقدم القطعات […]

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