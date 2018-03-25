2018/03/25 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الزيدي – كركوك ناو أعلن قائممقام قضاء سنجار، الاحد، ان القضاء خالي من مسلحي حزب العمال الكوردستاني المعروف بـ(بي كا كا) المناهض لتركيا.و قال قائممقام سنجار فهد حامد عمر لـ(كركوك ناو): ان “سنجار ليس ساحة معركة، ولا يوجد فيه اي مسلح من حزب العمال الكوردستاني”.وطالب بـ”تدخل الحكومة المركزية في حال تقدم القطعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار: القضاء خالي من مسلحي حزب العمال الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار: القضاء خالي من مسلحي حزب العمال الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).