كركوك تتخذ اجراءات لمعالجة الاوساخ وتلجأ لدور العبادة

2018/03/25 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة كركوك، اليوم الاحد، الأتفاق على تكليف بلدية المدينة بالشروع بتنظيف المدينة عبر توفير السيولة المالية التي تشمل ما يصل لها شهريا من تخصيصات التنظيف والتي تزيد عن 260 مليون دينار ويضاف اليها مبالغ المستوفاة من مساهمة المواطنين عبر دفع اجور التنظيف مع مبالغ المولدات الاهلية شهريا.وتعاني مدينة كركوك، منذ مدة من تراكم النفايات والاوساخ في شوارع وساحات المدينة، ذلك بعد توقف عمل الشركة المسؤولة عن التنظيف.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للمحافظة ورد لشفق نيوز، ان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، ترأس اليوم الأحد، اجتماعا لبحث خطة تنظيف مدينة كركوك.واضاف البيان ان الأجتماع الذي حضره عدد من ممثلي مجلس محافظة كركوك من جميع المكونات، والمعاون الفني والاداري للمحافظ ومدير بلدية المدينة وعضو مجلس المدينة ومدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة وفق الية جديده تم المباشرة بها اليوم.ونوه الى انه تقرر في الأجتماع الأتفاق على تكليف بلدية كركوك بالشروع بتنظيف المدينة عبر توفير السيولة المالية لها والتي تتضمن ما يصل لكركوك شهريا من تخصيصات التنظيف والتي تزيد عن 260 مليون دينار ويضاف اليها المبالغ المستوفاة من مساهمة المواطنين عبر دفع اجور التنظيف مع مبالغ المولدات الاهلية شهريا.ووجه الجبوري، وفقا للبيان، بالايعاز لمراكز الشرطة كافة بمحاسبة اصحاب المولدات الذين لا يقومون بتسديد ما بذمتهم من مستحقات التنظيف، لافتا الى انه وجه كذلك بمعاقبة اي موظف او مسؤول قطاع خدمي في المدينة يثبت تقصيره.ودعا الجبوري المواطنين كافه لتقديم شكاواهم ومقترحاتهم ضمن القطاعات الخدمية للأحياء السكنية، محذرا انه في حال عدم استجابة مسؤولي القطاعات او موظفيهم فسيتم محاسبتهم وفق القوانين والتعليمات الأدارية بشدة.كما دعا الجبوري ادارة الوقفين السني والشيعي في كركوك لحث علماء ورجال الدين وخطباء المساجد والحسينيات بارشاد ودعم والتوعية في اهمية حملة التنظيف.

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