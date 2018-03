2018/03/25 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أراضي الباقورة والغمر، شمال وغرب المملكة، تخضع لـ”السيادة الأردنية الكاملة”، وذلك بعد جدل أثير خلال الأيام الماضية حول بيعها ليهود.

وذكر الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب، الأحد، إن “أراضي الباقورة ملكية خاصة لإسرائيليين منذ 1926، بينما الغمر هي ملك للخزينة الأردنية ومؤجرة للجانب الإسرائيلي لمدة 25 عامًا”.

وأشار إلى أن” الحكومة الأردنية “تدرس إلغاء أو تجدید الاتفاقية التي تنظم استعمال إسرائیل لمنطقتي الباقورة والغمر، بموجب معاھدة سلام وادي عربة”، لافتًا إلى أن “معاھدة السلام، توضح استخدام الباقورة والغمر، تحت الإشراف الأردني”.

وأكد أن “للأردن الحق، مع نھایة العام، بالمطالبة باستعادة الأراضي، أو تجدید الاتفاقیة”.

وكان النائب الأردني خلیل عطیة، وجه استفسارات للحكومة قبل أيام، حول حقیقة بیع أراضي الباقورة لليهود، وذلك عقب تداول لقطات فیدیو من لقاء رئيس الحكومة الأردنية الأسبق عبدالسلام المجالي على فضائية محلية، قال فیھا إن “الباقورة مملوكة للیھود منذ عام 1926، ومسجلة بشكل رسمي باسمهم”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يوضح حقيقة “بيع” أراض لليهود) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يوضح حقيقة “بيع” أراض لليهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).