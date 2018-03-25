ارهابيون يخطفون خمسة اشخاص ويقتلونهم في قندهار العراق

2018/03/25 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر امني في منطقة زغيتون جنوب مدينة كركوك ان عناصر من تنظيم داعش الارهابي استطاعوا خطف خمسة اشخاص ليتم العثور على اربع جثث تم اعدامهم رميا بالرصاص.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة النبأ للاخبار، ان "هذه المنطقة تشهد حركة لعناصر داعش الارهابية واعادة انتاج انفسهم وكذلك التحضير لهجمات جديدة تستهدف المدنيين".

وزغيتون تتوسط جبال حمرين وناحيتي الرياض والرشاد وهي واحدة من اهم معاقل الارهاب وبقربها وادي ابو خناجر، وتطلق عليها تسمية "قندهار العراق" لوعورتها وصعوبة التنقل بها بسبب كثافة القصب والمياه المالحة والتفرعات والطرق التي من الصعب مرور المركبات فيها.

وتقع منطقة زغيتون ضمن حدود محافظة كركوك ومن خلالها يمكن الوصول للطوز والعظيم شرقا وسامراء وتكريت جنوبا وبيجي واطراف الموصل غربا.



انتهى/خ.

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