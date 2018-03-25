تحالف الفتح برئاسة العامري يحذر تركيا من مغبة التمادي بدخول الاراضي العراقية

2018/03/25 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف الفتح برئاسة السيد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري تركيا من مغبة التمادي بدخول الاراضي العراقية ، مؤكداً أن الحشد الشعبي والقوات الامنية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي مواجهة لحفظ وسلامة أمن العراق.

وذكر بيان لتحالف الفتح "نعلن رفضنا المطلق لهذه العملية العسكرية على اراضينا مشفوعا بالموقف الاستثنائي الشديد والتحذير من مغبة التمادي واستصغار شرر الروح الوطنية العراقية التي شهدها العالم في المنازلة الكبرى مع الارهاب" ، مضيفاً بما نصه "فعلى الاخرين ان لا يعتقدوا ان العراق لقمة سائغة وسهلة و ان يعوا ويدركوا مدى هذا الوهم وابعاده ومعطياته على الارض ومن ابعاده ان العراقيين لا ينامون على ضيم ابدا".ودعا تحالف الفتح الحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات كفيلة بحفظ كرامة الوطن والدفاع عن سيادته وأمن مواطنيه ، مؤكداً الاستعداد للدفاع عن كرامة الشعب العراقي وحفظ سيادته الوطنية ، مضيفا بالقول "سنكون دائما حيث يتوقع منا ابناء شعبنا ان نكون على قدر المسؤولية".يأتي بيان تحالف الفتح هذا بعد ساعات من اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان البدء بعملية عسكرية للجيش التركي في مناطق شمال العراق وتلميحه بدخول تلك القوات الى قضاء سنجار غرب الموصل مركز محافظة نينوى بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني.انتهىم .



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