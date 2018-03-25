الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


العمليات المشتركة والحشد الشعبي ينفيان أي تحرك أجنبي نحو سنجار
2018/03/25 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عراق برس – 25 أذار/ مارس: نفت قيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي، اليوم الاحد، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود الى نينوى وسنجار، مؤكدة أن الوضع الامني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية.

    وذكر مركز …

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