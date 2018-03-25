الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش عمليات التطهير وملف “الانترنت”
2018/03/25 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني، الاحد، مجموعة ملفات من ضمنها عمليات التطهير في تعقب الخلايا الارهابية ومتابعة الشركات المزودة للانترنت.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.

واضاف ان “الاجتماع تم خلاله مناقشة الاوضاع الأمنية في البلد وعمليات التطهير التي تتعقب الخلايا الارهابية بالتعاون مع الجهد الاستخباري”.

واوضح ان “الاجتماع تم التشديد خلاله على ضرورة متابعة الشركات المزودة لخدمة الانترنيت وتحديد لجنة لمتابعة عملها”.

وبين ان “المجلس ناقش ايضاً منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة”.

انتهى 25ن

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/03/29511979_10156238410858633_5450525738804510768_n-696x397
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش عمليات التطهير وملف “الانترنت”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش عمليات التطهير وملف “الانترنت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ واشنطن تنفي مغادرة قواتها قاعدتي "إنجرليك" و"العديد"
⋙ عيد ميلاد الملكة البريطانية… الدعوة عامة
⋙ لحظة تدمير أطول برج مهجور في العالم
⋙ ضيف كردي ينسحب من {المواجهة} لاتهام الانفصاليين بذبح شرطة في كركوك
⋙ الكربولي يستقبل الحكيم عن ماذا تحدثوا؟
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : المشهداني .. لا فائدة للمكون السني في منصب رئاسة البرلمان والسبب!!
⋙ فيديو... لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية تابعة لأنصار الله
⋙ بالصور.. متظاهرون ينصبون الخيم امام محكمة السليمانية
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد