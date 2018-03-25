المجلس الوزاري للامن الوطني يناقش عمليات التطهير وملف “الانترنت”

2018/03/25 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني، الاحد، مجموعة ملفات من ضمنها عمليات التطهير في تعقب الخلايا الارهابية ومتابعة الشركات المزودة للانترنت.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.

واضاف ان “الاجتماع تم خلاله مناقشة الاوضاع الأمنية في البلد وعمليات التطهير التي تتعقب الخلايا الارهابية بالتعاون مع الجهد الاستخباري”.

واوضح ان “الاجتماع تم التشديد خلاله على ضرورة متابعة الشركات المزودة لخدمة الانترنيت وتحديد لجنة لمتابعة عملها”.

وبين ان “المجلس ناقش ايضاً منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة”.



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