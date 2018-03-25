2018/03/25 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إجلاء أكثر من 110.000 مدني من الغوطة الشرقية لريف دمشق منذ اعتماد الهدنة الإنسانية.

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