الأحد 25 آذار 2018 م (8 رجب 1439 هـ)


2018/03/25 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إجلاء أكثر من 110.000 مدني من الغوطة الشرقية لريف دمشق منذ اعتماد الهدنة الإنسانية.

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