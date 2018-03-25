الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب
2018/03/25 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 23:24.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).

كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الحريري يحمل على قوائم النظام السوري في شمال لبنان
⋙ صحيفة تتحدث عن "انجازات عاصفة الحزم" بعد 3 سنوات من انطلاقها
⋙ بريطانيا لمسافيرها: لا تشربوا الكحول ولا تغازلوا النساء في هذه البلدان
⋙ صبري ينفي نيته الاعتزال.. وهذا توقعه لمباراة العراق وسوريا {موسع}
⋙ كيف تتحول الانفلونزا البسيطة إلى مرض قاتل!
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
⋙ بالفيديو : المشهداني .. لا فائدة للمكون السني في منصب رئاسة البرلمان والسبب!!
⋙ بالصورة : الحجية زينب مكتشفة اكتشاف عظيم .. تگول الالحاد بعيد عن الدين الاسلامي!!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد