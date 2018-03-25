2018/03/25 | 23:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/25 | 23:24.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (81 حافلة تقل 5440 من المسلحين مع عائلاتهم غادرت الغوطة إلى إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).