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السفير التركي ينفي وجود عملية عسكرية ضد pkk في سنجار
2018/03/25 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} نفى السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز وجود عملية عسكرية من قبل الجيش التركي ضد pkk في سنجار.وذكر يلدز عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي [توتر] اليوم" اود اعلامكم عدم وجود عملية عسكرية تنفذ من قبل تركيا حاليا ضد وجود pkk في سنجار".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اعلن خلال كلمة كلمة ألقاها، اليوم الأحد، أمام حشد جماهري بولاية طرابزون [شمال شرق] تركيا قبيل انطلاق مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم إن" العمليات العسكرية بدأت في سنجار شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني [بي كا كا]".فيما نفت قيادة العمليات المشتركة وجود أي حركة لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية، بحسب بيان الاعلام الأمني.انتهى

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