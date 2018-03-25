الدفاع : لا نعلم بأي عملية عسكرية للجيش التركي في سنجار

2018/03/25 | 23:30

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في أمن 25 مارس, 2018 26 زيارة

بغداد/SNG- كشفت وزارة الدفاع العراقية ، اليوم الاحد ، عدم علمها بتنفيذ أي عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار شمالي العراق.

وذكر الناطق بإسم الوزارة في تصريح صحفي ، أن “الحكومة الاتحادية لم تبلغ وزارة الدفاع بشأن وجود عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار”.

مضيفاً أن “معلومات انطلاق عمليات عسكرية في القضاء المذكور غير دقيقة وقد تفتقر للمصداقية’.

مشيراً الى ، أن ‘ الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الايدي امام أي تدخل عسكري خارجي في العراق”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أنطلاق عملية عسكرية تركية في سنجار .

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