2018/03/25 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تتوقع انخفاض انتاج الحنطة والشعير الى أكثر من 90 الف طن

بغداد/..



كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار ،الأحد, إن تقليص المساحات المزروعة في المحافظة ادى الى انخفاض الانتاج من المحاصيل الى أكثر من 90 الف طن الإستراتيجية من الحنطة والشعير.

وذكر رئيس الاتحاد مقداد الياسري لـ" عين العراق نيوز" ان ” المحافظة ستشهد في بداية شهر نيسان حملة الحصاد للموسم الزراعي الشتوي التي هي ضمن الخطة الزراعية 360 دونم “.

واضاف ان” تقليص المساحات المزروعة ادى الى انخفاض الانتاج من المحاصيل الى أكثر من 90 الف طن “.

وتابع ان ” المحافظة تتوقع وجود قرابة 150 الف طن من المحاصيل خارج الخطة، قد يصار الى استيعابها ضمن سايلوهات المحافظة”.

يشار الى ان انتاج العراق من الحنطة العام الماضي بلغ ٢.٣٧٩ مليون طن، وتقدر الحاجة الفعلية من محصول الحنطة 4.5 الى 5.25 مليون طن.



وتوقع مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم المكصوصي، أن يبلغ إنتاج القمح في العراق 2.5 مليون طن على الأقل في موسم 2018 ، بفضل تساقط الأمطار في الآونة الأخيرة.انتهى

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