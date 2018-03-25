2018/03/25 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا شمال شرق الرياض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا شمال شرق الرياض) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا شمال شرق الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).