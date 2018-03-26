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عوائل الشهداء بميسان: نحن جنود بين يدي السيد السيستاني حتى تحرير كامل تراب الوطن
2018/03/26 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا –  تواصل لجنة شهداء ميسان المكلفة من مكتب المرجع الدیني الأعلى السيد السستاني دام ظله بالتعاون مع مندوبي مؤسسة العين للرعايه الاجتماعيه عملها بتفقد عوائل الشهداء والإطلاع على احوالهم .

واوصلت اللجنة سلام وتعازي ودعاء سماحة السيد إلى عوائل الشهداء الذين سقطوا في سبيل الوطن والمقدسات وتحت راية المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام […]

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