عوائل الشهداء بميسان: نحن جنود بين يدي السيد السيستاني حتى تحرير كامل تراب الوطن

2018/03/26 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – تواصل لجنة شهداء ميسان المكلفة من مكتب المرجع الدیني الأعلى السيد السستاني دام ظله بالتعاون مع مندوبي مؤسسة العين للرعايه الاجتماعيه عملها بتفقد عوائل الشهداء والإطلاع على احوالهم .واوصلت اللجنة سلام وتعازي ودعاء سماحة السيد إلى عوائل الشهداء الذين سقطوا في سبيل الوطن والمقدسات وتحت راية المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام […]

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