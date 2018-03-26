مقتل خمسة من عناصر حشد الحويجة بهجوم استهدفهم جنوب غربي كركوك

2018/03/26 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في محافظ كركوك، الاحد، بان خمسة من حشد قضاء الحويجة قتلوا بهجوم مسلح استهدفهم جنوب غربي المحافظة.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".

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