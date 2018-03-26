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فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
2018/03/26 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تستعد للتقدم بطلب الانضمام إلى 8 اتفاقيات دولية، في خطوة تعتبرها واشنطن وتل أبيب أحادية الجانب.

المزيد من التفاصيل يتحدث عمر عوض الله مدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا حمدوش، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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