ليطلع ابناء الشعب ... اختفاء 65 مليار دينار عراقي بظروف غامضة ويضطلع في سرقتها قيادي في حزب الدعوة ( تعرف عليه)

2018/03/26 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة كشفت مصادر برلمانية خاصة اختفاء 65 مليار دينار عراقي من وزارة الرياضة والشباب يضطلع في سرقتها رئيس اللجنة البرلمانية للرياضة والشباب القيادي في حزب الدعوة...

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