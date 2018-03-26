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ليطلع ابناء الشعب ... اختفاء 65 مليار دينار عراقي بظروف غامضة ويضطلع في سرقتها قيادي في حزب الدعوة ( تعرف عليه)
2018/03/26 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة كشفت مصادر برلمانية خاصة اختفاء 65 مليار دينار عراقي من وزارة الرياضة والشباب يضطلع في سرقتها رئيس اللجنة البرلمانية للرياضة والشباب القيادي في حزب الدعوة...

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