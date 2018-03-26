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كريستيانو .. صاحب أعلى معدل تهديفي في 2018
2018/03/26 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – استطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أن يستعيد تألأقه ومستواه الكبير بتسجيله الكثير من الأهداف منذ بداية عام 2018 ، حيث يملك أفضل معدل تهديفي بتسجيله  1.64 هدف في المباراة بواقع 23 هدفا في 14 مباراة متفوقا على جوناس الذي يسجل 1.8 هدف في المباراة وصلاح الذي يسجل بمعدل 1.7 هدف في المباراة .

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