2018/03/26 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المباراة النهائية بين المنتخبين السلوفاكي والتايلاندي، والتي أقيمت ببطولة الملك الودية في تايلاند، إصابة قائد المنتخب مارتن سكرتل.

المدافع الدولي لاعب فنربشخة التركي، تعرض لتسديدة قوية من لاعب المنتخب التايلاندي، سقط على أثرها على أرضية الملعب مبتلعا لسانه، في الدقيقة 28.

ليقوم الطاقم الطبي بانقاذه بعد أن ظل لدقائق على أرضية الملعب .

اللاعب السابق لليفربول الإنجليزي والبالغ 33 عاما، عاد للمشاركة في اللقاء الذي انتهى بفوز بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH

— Ste Carson (@sjrcarson) March 25, 2018وخرج في الدقيقة 73، ليحل بدلا منه المدافع ميلان شكرينار ليكمل اللقاء حتى النهاية.

من جانبه أكد نادي فنربخشة التركي على اطمئنانه على لاعبه، وأنه بصحة جيدة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتل يصيب زملائه بالرعب بعد ابتلاع لسانه) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتل يصيب زملائه بالرعب بعد ابتلاع لسانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).