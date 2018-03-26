عبد الجبار نوري - لينين ------- والدين

2018/03/26 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري لينين --- والدينعبدالجبارنوريلم يكن لينين يهتم بالشؤون الدينية ، ونادراً ما كان يتحدث عن الأديان ، لكنهُ أعطى حرية العبادة للمتدينين ، وقد تبين ذلك في نص رسالتهِ التي وجهها إلى المسلمين في 24-نوفمبر 1917 جاء فيها : { يا أيها المسلمون في روسيا وسيبيريا وتركستان والقفقاس ، يا أيها الذين هدم القياصرة مساجدهم وعبث الطغاة بمعتقداتهم وعاداتهم ، أن معتقداتكم وعاداتكم ومؤسساتكم القومية والثقافية أ......

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