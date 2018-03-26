2018/03/26 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هسة أحسن مشروع مربح هو واحد يسويله شركة عفطية ويصير هو رئيس الشركة، مشروع أبد ما بي أي خسارة.والشغلة ما تحتاج غير إعلان عن إجراءات تشكيل الشركة وتسجيلها في المفوضية العليا للشركات العفطية، بس قبل الإعلان لازم عندك أجواء ديمقراطية، يعني كل واحد حر يعفط مثل ما يعجبه وبالنغمة اللي تناسبه وفي المكان والزمان … شركة العفطية القابضة

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