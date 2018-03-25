2018/03/26 | 00:15

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الأحد 25 مارس 2018 | 11:52 مساءً

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روسيا: ارتفاع ضحايا حريق كيميروفو إلى 40 قتيلا

ارتفع إلى 40 قتيلا عدد ضحايا حريق اندلع بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية، الأحد، حسب المركز العملياتي الذي يعمل في مكان الحادث.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المركز أنّ "الحريق أسفر عن إصابة 69 آخرين بينهم 40 طفلا"، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت لجنة التحقيقات الروسية بأن الحريق أسفر عن أودى بحياة 5 أشخاص بينهم طفل و3 نساء ورجل، فيما تم إسعاف 32 شخصا ، نقل 30 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أجلت السلطات الروسية 250 شخصا من المركز التجاري الترفيهي.

وحتى الساعة (20: 30 تغ) لم تكشف السلطات الروسية عن أسباب الحريق أو ملابساته.

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