الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


كيف تتحول الانفلونزا البسيطة إلى مرض قاتل!
2018/03/26 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس - أعلن باحثون الجمعة أنهم اكتشفوا جينة يمكن لتبدلاتها أن تحول إصابة بسيطة بالانفلونزا إلى مرض فتاك هو التهاب الدماغ.

وأشار معهد "ايماجين" للبحوث الجينية في باريس في بيان إلى "التعرف على مرض جيني جديد يصيب المناعة".

واوضح "هذا الأمر يترجم عبر مستويات قصوى من الضعف في مواجهة إصابات فيروسية تكون عادة بلا خطورة، مع إصابة محددة بدقة على مستوى جذع الدماغ".

الجينة المذكورة المسماة "دي.

بي.

ار 1" تجعل الناس غير متساوين في مواجهة فيروسات شائعة في بيئتنا مثل الانفلونزا والنوروفيروس (المسؤول عن التهاب المعدة والأمعاء) و"اتش.

اس.

في 1" (الهربس من النوع الأول).

وقد أظهر الباحثون في معهد "ايماجين" ومعهد "روكفيلر" في نيويورك أن سلسلة تغيرات في هذه الجينة لدى أعداد قليلة جدا من الأطفال تعطل المناعة في وجه هذه الفيروسات.

ولدى الأكثرية الساحقة من الأطفال، الدفاعات المناعية تجعل هذه الأمراض حميدة.

لكن لدى آخرين، تؤدي الفيروسات إلى نوع خطير جدا من المضاعفات هو التهاب الدماغ الفيروسي الحاد وهي إصابة في جذع الدماغ الذي يمثل "مركز وظائف حيوية عدة".

وسيكون لهذا الاكتشاف تطبيقات في مجال الطب.

ولفت معهد "ايماجين" إلى أن "هذا التقدم سيسمح بتحسين التشخيص وتقديم المشورة الجينية للعائلات والاعتناء بالمرضى الذين يظهرون مؤشرات" لإصابة كهذه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تتحول الانفلونزا البسيطة إلى مرض قاتل!) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تتحول الانفلونزا البسيطة إلى مرض قاتل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).


كامل التفاصيل في: ميدل ايست ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الحريري يحمل على قوائم النظام السوري في شمال لبنان
⋙ صحيفة تتحدث عن "انجازات عاصفة الحزم" بعد 3 سنوات من انطلاقها
⋙ بريطانيا لمسافيرها: لا تشربوا الكحول ولا تغازلوا النساء في هذه البلدان
⋙ صبري ينفي نيته الاعتزال.. وهذا توقعه لمباراة العراق وسوريا {موسع}
⋙ محافظ النجف يوضح تصريحات سابقة اثارت استياءً حول الزيارات المليونية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| عوض الله: انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يساعدها على مساءلة إسرائيل
⋙ بالفيديو : المشهداني .. لا فائدة للمكون السني في منصب رئاسة البرلمان والسبب!!
⋙ بالصورة : الحجية زينب مكتشفة اكتشاف عظيم .. تگول الالحاد بعيد عن الدين الاسلامي!!
الأكثر شيوعا
الانتخابات الرواتب
كركوك العطلة
الطقس داعش
كردستان التعيينات
النجف بغداد