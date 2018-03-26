صبري ينفي نيته الاعتزال.. وهذا توقعه لمباراة العراق وسوريا {موسع}

2018/03/26 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى حارس المنتخب الوطني، نور صبري، الانباء عن نيته الاعتزال عن اللعب بعد مباراة المنتخب السوري المقررة الاثنين في بطولة الصداقة الدولية، بمدينة البصرة الرياضية وهي المباراة الـ 100 له.وذكر صبري للبرنامج الرياضي {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاحد "لا أنوي ان أختم مسيرتي الرياضية ببطولة الصداقة الدولية ولا زلت متواجداَ مع المنتخب بشكل طبيعي ولم تظهر بعد ملامح تشكيلته في مواجهة المنتخب السوري وسواء شاركت ام من عدمه يبقى فخراً شخصياً لي وكذلك مستمر بالعطاء في اللعب مع فرق نادي نفط الوسط".وأشار الى ان "مركز الحراسة اهم نقطة في بناء اي فريق وللاسف اليوم بالمنتخب العراقي معرض للتسقيط بعد أي خطأ للحارس في حماية مرماه وأي حارس يأتي سيتخوف لما يمرون به من ضغوطات ومخاوف من النتائج وعلينا منح الثقة لحراسنا".ولفت صبري الى ان "وزارة الشباب واتحاد الكرة والجماهير والاعلام الجميع وكذلك النجاح بالتنظيم ساهم بقرار الفيفا في رفع الحظر الجزئي عن ملاعبنا ونحتاج الى المزيد من العمل لمواصلة المسيرة والنجاحات وتحقيق الطموحات التي نسعى لها مع وجود بعض الملاحظات" مؤكداً "نحتاج الى بعض الخبرات في التنظيم بشكل أكثر والاستعانة بالافضل".وبين ان "السبب الرئيس برفع الحظر هو انشاء الملاعب وادامتها وظهورها بشكل لائق وهي مدعاة فخر لنا".وعن مباراة العراق وقطر في بطولة الصداقة، قال صبري ان "لاعبي المنتخب العراقي لم يقدموا المستوى الطموح امام قطر وكنا نتمنى ان يكون الاداء افضل ولكن وصول بعض اللاعبين بشكل متأخر انعكس سلباً عليهم، وللأسف كانت بعض ردات الفعل الجماهيرية على المنتخب قاسية وظالمة".ولفت الى ان "توليفة المنتخب الوطني من محترفين ومحليين لو استمرت لفترة طويلة مع اعداد جيد قد تحقق شيئاً".وتوقع صبري ان تشهد مباراة العراق وسوريا "صداماً قوياً وتكون من أفضل المباريات للمنتخبين ونأمل منها التعويض".انتهى

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