بريطانيا لمسافيرها: لا تشربوا الكحول ولا تغازلوا النساء في هذه البلدان

2018/03/26 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذر مركز حماية البنية التحتية الوطنية CPNI التابع لجهاز الاستخبارات البريطاني في الكتاب المعنون بـ Smart traveller [المسافر الذكي] رؤساء كبرى الشركات المسافرين إلى روسيا والصين من القيام بـ"أفعال غير لائقة"، بما في ذلك التناول المفرط للكحول وتعاطي المخدرات ولعب القمار وصرف الأموال في السوق السوداء والتعارف عبر الإنترنت ومغازلة النساء.وأشارت لندن إلى أن تصرفات كهذه قد تجعل المسافرين البريطانيين ضحايا الابتزاز أو التجسس وتلحق الضرر بسمعتهم وسمعة الشركة وبريطانيا عموما، بخاصة "في ظل اقتراب حرب باردة جديدة"، وفق ما نشرته صحيفة دايلي مايل" البريطانية، اليوم الأحد.انتهى

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