صحيفة تتحدث عن

2018/03/26 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عملية "عاصفة الحزم" في السادس والعشرين من مارس/ آذار 2015، والتي تقودها المملكة العربية السعودية، لإعادة الاستقرار في اليمن ومنع سقوط أراضيه في أيدي مسلحي حركة "أنصار الله".

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