الإثنين 26 آذار 2018 م (9 رجب 1439 هـ)


صحيفة تتحدث عن
2018/03/26 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انطلقت عملية "عاصفة الحزم" في السادس والعشرين من مارس/ آذار 2015، والتي تقودها المملكة العربية السعودية، لإعادة الاستقرار في اليمن ومنع سقوط أراضيه في أيدي مسلحي حركة "أنصار الله".

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