المنتخب السوري يكشف سبب إختيار العراق أرضاً له {موسع}

2018/03/26 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس وفد بعثة المنتخب السوري المشارك ببطولة الصداقة الدولية التي يستضيفها ملعب البصرة الدولي، سبب إختيار ملاعب العراق كأرض مفترضة لمبارياته الدولية المقبلة دون غيرها بباقي الدول.وذكر فادي الدباس لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاحد ان "الشعب العراقي توأم للشعب السوري وضيافته مشهودة للجميع وقربنا للاراضي العراقي جغرافياً سيوفر لنا قصر المسافة وتجاوز الارهاق البدني للاعبين خلال رحلات السفر".واوضح "نشكر الكرم العراقي في ضيافة بطولة الصداقة ونأمل ان يكون ملعب البصرة ارضا لمباريات المنتخب السوري، ونسعى لمخاطبة الاتحادين العراقي والاسيوي بذلك".وأشار الدباس الى، ان "البنى التحتية للملاعب العراقية تظاهي ملاعب عالمية وهي جيدة جداً، وانبهرنا بها وسننقل التجربة العراقية الى سوريا" لافتا الى ان "الملاعب السورية قائمة ولكن الأرضية سيئة بسبب الحصار والظروف في البلد وهناك عمل لتأهيل خمسة ملاعب".وعن أداء المنتخب السوري أمام قطر في بطولة الصداقة اعتبره الدباس بانه "مقبولاً نوعا ما ونأمل ان يكون أعلى أمام العراق ويلبي طموح شعبنا" مؤكداً ان "المرحلة الحالية قد تتطلب مدرباً اجنبياً للمنتخب السوري رغم ان مدربينا المحليين لا قصور فيهم".انتهى

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